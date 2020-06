Ook apothekers krijgen coronabonus

Dat blijkt uit een bericht van de KNMP naar aanleiding van de Kamerbrief van minister De Jonge waarin de bonus wordt aangekondigd.

Na run kwam dip

In apotheken ontstond half maart een run op receptgeneesmiddelen omdat mensen doosjes gingen hamsteren. Daarna, in de maanden maart en april gaven apotheken juist veel minder medicijnen uit. Ze gaven maar liefst 20 procent minder doosjes uit dan in dezelfde periode een jaar eerder, zei KNMP-voorzitter Aris Prins onlangs tegen Skipr. Dat kwam ook doordat Nederlanders veel minder naar de huisarts gingen en dus weinig nieuwe middelen kregen voorgeschreven.

Omdat met name ouderen niet meer naar de apotheek durfden te komen begonnen enkele apotheken met het thuisbezorgen van medicijnen. Ook zijn er voorzorgsmaatregelen genomen om met voldoende afstand medicijnen in de apotheek te kunnen uitgeven.

Aanvraag

Apothekers moeten voor hun werknemers wel een aanvraag doen naar de bonus. Volgens De Jonge wordt het loket daarvoor in de zomer geopend.

Waar apothekers wel op een coronabonus kunnen rekenen, geldt dat voor artsen niet. De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband is het daar niet mee eens.