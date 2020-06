Toch bonus van 1000 euro voor zorgpersoneel

Verpleegkundigen en verzorgenden

De bonus is onder meer bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en mensen die werken in ondersteunende diensten, zoals schoonmakers. “We zijn als Nederland dankbaar dat we zo op hen mochten rekenen”, aldus de minister. Hij voegde eraan toe dat we de kosten dan ook “met elkaar” zullen betalen. De eerste inschatting is dat zo’n 800.000 mensen voor het extraatje in aanmerking komen. Daarmee zou de regeling de overheid zo’n 800 miljoen euro kosten.

Het geld wordt in het najaar uitgekeerd. Werkgevers kunnen de bonus vanaf 1 oktober aanvragen voor hun medewerkers.

Niet voor specialisten

De regeling is niet voor iedereen: medisch specialisten komen bijvoorbeeld niet in aanmerking, maakte De Jonge duidelijk. “We willen hier echt kiezen voor de verpleegkundigen, verzorgenden en ondersteunend personeel.” Het gaat bijvoorbeeld om medewerkers van ziekenhuizen, verpleeghuizen, ambulancediensten, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

De bonus was een wens van de Tweede Kamer. Die stemde ook tot drie keer toe over een motie van de linkse oppositie over structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers, maar dat voorstel haalde geen meerderheid. (ANP)