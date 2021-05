Ook bij mannen trombose met vaccin AstraZeneca

De zeldzame, gevaarlijke bijwerking staat inmiddels enkele weken in de bijsluiter van AstraZeneca en het Janssen-vaccin. Tot nu toe zijn er in totaal vijftien meldingen ontvangen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met AstraZeneca. Ten opzichte van de vorige rapportage van Lareb twee weken geleden zijn er geen nieuwe meldingen van vrouwen bijgekomen.

Drie op drie miljoen

Volgens de organisatie betreft het zes mensen van tussen 20 en 40 jaar, drie personen van tussen 40 en 60 jaar en zes ouder dan 60 jaar die zijn ingeënt met AstraZeneca. “Sinds alleen nog mensen van 60 jaar en ouder met het vaccin van AstraZeneca worden gevaccineerd, zijn er tot nu toe drie meldingen op bijna 1 miljoen gegeven vaccins bijgekomen”, aldus Lareb.

‘Gewone’ trombose, ofwel bloedpropjes zonder een laag aantal bloedplaatjes, is 399 keer voorgekomen na coronavaccinatie. Lareb onderstreept echter dat op basis van deze meldingen geen conclusie getrokken kan worden over een relatie met de vaccins. “Trombose en longembolieën hebben diverse oorzaken en komen best vaak voor, bij ongeveer één op de 1000 mensen per jaar”, meldt de organisatie.

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe in totaal bijna 50.000 meldingen van bijwerkingen binnengekomen van coronavaccins. Daarvan kwamen 26.381 meldingen na inenting met het vaccin van AstraZeneca, 17.483 over het vaccin van Pfizer/BioNTech en 4401 meldingen over het vaccin van Moderna. Ook kwamen er 1465 meldingen over het vaccin van Janssen. (ANP)