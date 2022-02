Ook hoogopgeleide ziekenhuismedewerkers akkoord met cao

Ook de leden van de vakbond voor zorgprofessionals FBZ zijn in “ruime meerderheid” akkoord gegaan met de nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel, zo meldt FBZ. De vakbond vertegenwoordigt zo’n 12.500 hoogopgeleide ziekenhuismedewerkers, onder wie fysiotherapeuten, logopedisten en artsen in loondienst.

Eerder deze week werd bekend dat ook de leden van CNV en FNV instemmen met de cao voor 200.000 medewerkers van ziekenhuizen. De afspraken gaan met terugwerkende kracht in per 1 juli 2021. Medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van minimaal 2 procent, met een bodem van 90 euro.

Magere loonsverhoging

FBZ was eerder kritisch op het akkoord, omdat het de afgesproken loonsverhoging te mager vond. Nog steeds meent de bond dat een groep zorgprofessionals er door de afspraken op achteruit zal gaan. Wel zijn de leden blij met de afspraken over onder meer onregelmatig werk, aldus FBZ.

Onderhandelaar namens de vakbond Rob Koster: “Het is goed dat er nu eindelijk duidelijkheid is, de onderhandelingen duurden lang en verliepen moeizaam. Voor FBZ vormde de generieke loonontwikkeling van slechts 2 procent een obstakel om dit akkoord ook te kunnen tekenen. Leden wensen geen herhaling van dergelijke zetten vanuit de werkgevers. Maar het is wel goed nu voor de korte termijn het vizier eerst te richten op de uitwerking en verduidelijking van de gemaakte cao-afspraken.”

De cao loopt tot 31 januari 2023. Vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 stemde niet in met de afspraken. (ANP)