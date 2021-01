Ook in rest van Nederland begint vaccinatie verpleeghuispersoneel

Verpleeghuismedewerkers worden al gevaccineerd in Veghel, Houten, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Assen, maar vanaf vrijdag kan dat ook in de rest van het land. Dan gaan de overige negentien vaccinatielocaties van start.

In de komende weken moeten zeker 200.000 zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen worden ingeënt. De animo is zo groot dat alle beschikbare tijden voor prikafspraken binnen een paar dagen waren volgeboekt, en voorlopig is er niet genoeg vaccin beschikbaar om nieuwe afspraken te maken. Ongeveer 65.000 verplegenden moeten enkele weken wachten.

Evenementencomplexen

Een van de negentien vaccinatielocaties die vrijdag beginnen, staat op een parkeerterrein bij Schiphol. In Arnhem worden de vaccinaties uitgevoerd op sportcentrum Papendal, de locatie in Enschede is op het terrein van de Universiteit Twente. In andere steden moeten de verpleegkundigen voor de prik naar een evenementencomplex, zoals het MECC in Maastricht, MartiniPlaza in Groningen, de IJsselhallen in Zwolle, WTC Expo in Leeuwarden, de Zeelandhallen in Goes en ECC in Leiden.

In Venlo is een vaccinatielocatie gebouwd op de voormalige Frederik Hendrikkazerne. In Breda is een vleugel van het Amphia Ziekenhuis beschikbaar gemaakt. De andere locaties zijn in Eindhoven, Apeldoorn, Dordrecht, Alkmaar, Lelystad, Huizen, Wijchen en Purmerend. (ANP)