Ook Limburgse ziekenhuizen stoppen inhaalzorg

“We stellen operaties en behandelingen alleen uit als dat medisch verantwoord is. Met de inhaalzorg waren we gelukkig al ontzettend goed op dreef. Zo’n 80 procent van die zorg hebben we al kunnen leveren”, aldus voorzitter van de raad van bestuur IJsbrand Schouten.

Noodzakelijk

“Wij vinden dit verschrikkelijk maar noodzakelijk”, vervolgt hij. “We maken ons grote zorgen over het welzijn van onze medewerkers. Het probleem is dat de instroom aan voornamelijk coronapatiënten heel snel is gekomen en veel is. Tegelijkertijd lukt het uitplaatsen van coronapatiënten naar andere ziekenhuizen nauwelijks. Andere ziekenhuizen zijn ook overbelast.”

Afspraken

De afspraken op de poli’s gaan vooralsnog door. De acute zorg, verloskundige zorg, cardiologische spoedzorg en de zorg voor patiënten met kanker worden onverminderd voortgezet.

Forse maatregelen

VieCuri zegt te hopen op nieuwe “forse” maatregelen van de overheid. “Het vaccineren tegen het coronavirus is een vrije keuze. Die respecteren we. In VieCuri is en blijft iedereen welkom. Maar wij zien dat vaccineren tegen het coronavirus echt helpt”, aldus Schouten.

Verminderd

Ook in het St. Jans Gasthuis in Weert wordt wegens de komst van meer coronapatiënten de zorg verminderd. Er is een nieuwe corona-afdeling geopend waarvoor een deel van de verpleegkundigen nodig is dat elders dus niet meer beschikbaar kan zijn.

Inhaalzorg

Ook in de Zuid-Hollandse regio’s Haaglanden en Hollands Midden, die zeven ziekenhuizen tellen, wordt de inhaalzorg gestopt, zo werd donderdagavond bekend. (ANP)