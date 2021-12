Ook na AstraZeneca problemen bij mensen met fillers

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot en met 20 oktober zes meldingen gehad van mensen bij wie hun fillers gingen opspelen na een AstraZeneca-prik. Al eerder werd bekend dat Pfizer en Moderna af en toe irritaties opwekten bij mensen die bijvoorbeeld hun rimpels lieten opvullen. In totaal zijn er van tientallen mensen problemen bekend, gerekend over alle 24 miljoen in ons land toegediende vaccins van alle drie de merken. De zes na AstraZeneca zijn geteld over 2,8 miljoen vaccinaties met dit middel.