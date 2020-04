Ook neurologen roepen op bij klachten de zorg niet te mijden

Mensen met een hersenaandoening moeten gewoon naar de huisarts of neuroloog blijven gaan. Die oproep komt van de Hersenstichting en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Veel hersenpatiënten blijken in deze tijd zo’n bezoek uit de weg te gaan uit angst om besmet te raken met het coronavirus of omdat ze de arts niet willen belasten. Maar niet tijdig ingrijpen kan leiden tot ernstige en blijvende lichamelijke schade. Eerder al werd hartpatiënten geadviseerd toch vooral naar de dokter te blijven gaan.

Bij sommige neurologen is het aantal hersenpatiënten dat zich met klachten meldt met meer dan de helft afgenomen. Gevaarlijk en onnodig, zegt Jennifer Huizer, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Vooral de daling in het aantal patiënten met een herseninfarct, TIA of hersenbloeding baart zorgen. Directeur Merel Heimens Visser van de Hersenstichting: “Wanneer men na een herseninfarct, TIA of hersenbloeding niet naar de specialist gaat, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan. De eerste weken is de kans op herhaling het grootst en een goede behandeling is in die periode van levensbelang. Als er niet op tijd wordt ingegrepen, ontstaat er ernstigere en blijvende schade.”

Vorige week al riepen de cardiologen en de Hartstichting op om acute hart- en beroerteklachten wel gewoon zo snel mogelijk te melden bij huisarts, huisartsenpost of bij hevige acute klachten 112 te bellen. Het aantal patiënten dat met acute hart- of beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt, bleek met 50 procent gedaald. (ANP)