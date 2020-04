Ook Parnassia Groep biedt corona-frontlinie ondersteuning en nazorg

‘We hoorden dat mensen die nu in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen werken het buitengewoon zwaar hebben, om allerlei redenen. Mensen hebben daardoor te maken met allerlei stress-gerelateerde problemen. Daar zijn wij nu juist gespecialiseerd in,’ zegt Marc Blom, bestuurder van de Parnassia Groep. Eerder kondigde ook Centiv, dochterorganisatie van ggz-instelling Vincent van Gogh, aan kosteloos psychologische ondersteuning te bieden aan artsen, verpleegkundigen en huisartsen in Noord & Midden Limburg en Oost Brabant.

Ingrijpende gebeurtenissen

Door veel professionals wordt de hulpverlening aan coronapatiënten als ingrijpend ervaren, zo stelt Blom. Ze hebben te maken met veel stress, spanning en onzekerheid. Zo worden ze geconfronteerd met een aanhoudende toename van ernstige zieke patiënten. Maar ook het feit dat er geen bezoek langs mag komen, een zeer hoge werkdruk en werkbelasting hebben flinke impact. Daar komt nog een verhoogd risico op besmetting bij voor zowel hulpverlener als diens gezin, thuis en op het werk. Dergelijke ingrijpende gebeurtenissen kunnen op korte of de langere termijn psychische klachten tot gevolg hebben, aldus Parnassia.

Weerbaarheid

Parnassia Groep stelt behandelaren ter beschikking voor de professionals die werken met of in nabijheid van coronapatiënten. Deze behandelaren zijn gespecialiseerd in de preventie en behandeling van stressklachten. Ook stellen ze zich op als professioneel luisterend oor en geven hierbij ondersteuning, in maximaal drie gesprekken.

Blom: ‘We weten dat die drie gesprekken voor de meeste mensen wel voldoende zijn. Die worden gevoerd aan de hand van een speciale methodiek, waarin mensen bij ons getraind zijn. Veel van deze geboden ondersteuning is gericht op weerbaarder worden in deze gekke tijd. Waar kun je steun vinden in je eigen omgeving en in je team, hoe kun je daarin je team versterken?’

Kosteloos en anoniem

De hulp wordt kosteloos en zonder verwijsbrief van een huisarts door Parnassia Groep aangeboden in haar drie kernregio’s: Haaglanden, Rijnmond en Kennemerland/Zaanstreek-Waterland. De hulp die wordt geboden is daarnaast anoniem. Professionals kunnen via het telefoonnummer 088-3571666 rechtstreeks contact opnemen. Dan wordt in overleg wordt een afspraak gemaakt met een gespecialiseerde behandelaar. Wanneer er meer nodig is dan deze ondersteuning, wordt er samen met de specialist bekeken welke intensievere vormen van hulp mogelijk zijn.