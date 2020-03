Psychische hulp voor artsen en verpleegkundigen in coronastrijd

Voor langduriger behandeling krijgen deze zorgmedewerkers daarnaast tijdelijk voorrang op de wachtlijst. Verpleegkundigen van Centiv worden waar nodig ingezet in de ziekenhuizen op vrijwillige basis.

Vrijwilligers

“Een aantal van onze verpleegkundigen wil zich inzetten als vrijwilliger in het ziekenhuis. Zolang onze eigen patiëntenzorg daar niet onder lijdt is daarvoor inmiddels toestemming gegeven. Fantastisch hoe mensen zich inzetten en niet zonder risico helaas”, zo stelt Wouter Hoge, directeur van Centiv in een persbericht.

Mentale strijd tegen Corona

Vincent van Gogh kreeg vanuit verschillende medische organisaties in de regio het verzoek om psychische ondersteuning. Ook de behandelaren stonden volgens Hoge te popelen om iets meer te kunnen betekenen. “Onze regio is zwaar getroffen door het Corona virus. De intensive care medewerkers in de ziekenhuizen staan onder grote druk. Daarnaast worden nieuwe medewerkers ingezet die minder ervaren zijn in intensive care werk en de psychologische belasting daarvan. Door de heftige omstandigheden, de maatschappelijke druk en mogelijk traumatische ervaringen is de kans op uitval door mentale klachten van deze medewerkers mogelijk groot”, aldus Hoge.

Weerbaarheid

Door nu een steentje bij te dragen, hoopt de directeur dat de zorgverleners mentaal weerbaarder worden en later minder last hebben van de mogelijk traumatische ervaringen. Hoge: “Wanneer langduriger behandeling nodig is, dan krijgen ze ook tijdelijk voorrang op de wachtlijst. Het geldt nadrukkelijk ook voor huisartsen, want ook op hen komt heel veel af op dit moment.”

