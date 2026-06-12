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Schoof in corona-verhoor: VWS kwam zichzelf vol tegen

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De organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was niet ingericht op een crisis en kwam zichzelf vol tegen aan het begin van de coronapandemie. Dat zei Dick Schoof, destijds de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid, tegen de parlementaire enquêtecommissie corona.

© wladimir1804 / stock.adobe.com

Hij benadrukte meermaals dat corona begon als gezondheidscrisis, met een hele hoge werkdruk bij VWS als gevolg. “Alles wat men moest doen in de crisisbeheersing was zo groot en omvattend dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen”, aldus Schoof. Dat heeft volgens hem veel energie gekost, en dat gebeurde ook nog eens “onder een onvoorstelbaar maatschappelijk vergrootglas en maatschappelijke druk”.

Het risico daarvan is dat mensen volledig worden uitgewoond, omdat ze vanuit hun betrokkenheid alles doen om te zorgen dat de crisis beheerst wordt, stelde Schoof.

“Uiteindelijk kon VWS het aan”, aldus Schoof, die benadrukte dat het ministerie “onvoorstelbaar goed werk” heeft geleverd.

Geen alternatief voor aanvankelijke aanpak

Er was “geen alternatief” voor de manier waarop het kabinet in de beginfase van de coronacrisis beslissingen nam. Volgens Schoof was het in het vroege voorjaar van 2020 zaak snel beslissingen te nemen en “de lijnen kort te houden” tussen de meest betrokken ministers. Dat moest vaak op basis van te weinig informatie, zei hij. Maar wachten op meer informatie kon ook niet, omdat die in crisissituaties vaak helemaal niet komt. Het bredere perspectief op de crisis ontbrak noodgedwongen in deze eerste fase.

De aanpak van een acute crisis volgt altijd dit patroon, benadrukte Schoof, of het nu een pandemie, een overstroming of een nucleaire ramp betreft. Wel moet deze eerste fase volgens hem zo kort mogelijk duren. Vanaf de zomer van 2020 veranderde de manier van besluitvorming dan ook en kwam er volgens Schoof meer oog voor de maatschappelijke gevolgen van de crisismaatregelen. (ANP)

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Meer over:Coronavirus

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