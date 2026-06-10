Oud-zorgminister Van Ark pleitte in najaar 2020 voor hardere coronalockdown

Toenmalig zorgminister Tamara van Ark drong in het najaar van 2020 aan op opnieuw een strenge lockdown om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen te dempen. Dat heeft zij gezegd in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona. Het kabinet besloot in oktober van dat jaar tot een milder maatregelenpakket, dat niet het gewenste effect had. De harde lockdown kwam er in december alsnog.

Van Ark, die destijds verantwoordelijk was voor de ziekenhuiszorg, wist zich gesteund door collega Hugo de Jonge, die het coronabeleid onder zijn hoede had.

Ingehaald door de realiteit

Zij zei zich niet te kunnen vinden in analyses die destijds gemaakt werden in de media, als zouden in het kabinet “de medische en de economische portefeuilles” tegenover elkaar staan. Zij ervoer wel degelijk steun van collega’s. Maar er werd volgens haar “een totaalinschatting gemaakt die later is ingehaald door de realiteit”.

Zelf had Van Ark naar eigen zeggen ook oog voor andere invalshoeken dan de medische. Zij had bijvoorbeeld graag sportscholen opengehouden, maar dat bleek niet haalbaar. Ook toen binnen het kabinet gediscussieerd werd over versoepelingen, die Van Ark als zorgminister niet wilde, was die tegenstelling er volgens haar niet. “Er was geen versus.”

Druk tot versoepelen

Zo waren er ministers zonder zorgportefeuille die zich zorgen maakten over de langetermijngevolgen voor de zorg, en ministers met een zorgportefeuille die zich druk maakten om de impact op ondernemers. “Het was een gezamenlijke afweging”, benadrukte de oud-minister.

Van Ark vertelde dat zij in die tijd druk voelde om de maatregelen te versoepelen, terwijl dat vanuit het perspectief van de ziekenhuiszorg bezien nog niet kon. Dat was een lijn waar ze niet overheen wilde, zei zij. Maar het was niet nodig om met haar portefeuille te zwaaien. Het volstond om haar inhoudelijke boodschap “luid en duidelijk” naar voren te brengen. (ANP)

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