Verenso vindt vergeten ouderen in parlementaire corona-enquête ongelooflijk pijnlijk

Verenso is verbaasd dat kwetsbare ouderen in de parlementaire enquête corona niet worden belicht. “Ongelooflijk pijnlijk”, reageren de huidige en oud-voorzitter van de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde.

Vrijdag beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquête over de corona-aanpak. Op de persconferentie van 21 mei bleek dat een afgevaardigde van Verenso niet als een van de 47 getuigen gehoord zal worden door de commissie. “In de verpleeghuizen vond in 2020 een stille ramp plaats, en nu lijken de kwetsbare ouderen en de professionals in de langdurige zorg weer te worden vergeten”, stelt specialist ouderengeneeskunde Nienke Nieuwenhuizen. Zij was begin 2020 de voorzitter van Verenso.

Ziekenhuizen first

Tijdens het begin van de pandemie was er vooral aandacht voor de situatie in de ziekenhuizen. Nieuwenhuizen werd pas 17 maart 2020 uitgenodigd voor het Outbreak Management Team (OMT). Volgens Verenso was het toen lastig om invloed uit te oefenen. Ze noemde het een mini trauma. “Het gebrek aan beschermende middelen en tests in de verpleeghuizen was enorm. Het werken in de langdurige zorg was bovendien niet verantwoord, maar moest wel door blijven gaan”, aldus Verenso.

“Pas toen de specialisten ouderengeneeskunde vanuit hun eigen registratie konden aantonen om hoeveel zieken en ook dodelijke slachtoffers het ging, leek de urgentie te veranderen.” Uiteindelijk besloot minister Van Rijn vanaf 14 april tot een nieuw verdeelmodel waardoor er ook aandacht kwam voor beschermende middelen in het verpleeghuis.

Niet opnieuw vergeten

“Leren van het verleden is enorm belangrijk om in de toekomst anders om te gaan met de langdurige zorg. Met kwetsbare ouderen en met professionals”, vertelt huidig Verenso-voorzitter Jacqueline de Groot. Beide Verenso-voorzitters roepen de parlementaire enquêtecommissie op om Nieuwenhuizen alsnog op te roepen voor een openbaar verhoor.

“Het verhaal van specialisten ouderengeneeskunde die samen met verpleegkundigen de meest kwetsbare mensen hebben begeleid, moet gehoord worden. Dit ook om te voorkomen dat we bij een nieuwe pandemie de verpleeghuizen wederom vergeten”, bepleit Nieuwenhuizen.

Verhoren

Commissievoorzitter Daan de Kort (VVD) reageerde tijdens de persconferentie dat hoewel ‘mensen zich vergeten voelen’, het geen verplichting voor de commissie is om hen op te roepen.

In totaal vinden er in negen weken tijd 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus en Jaap van Dissel. In voorbereiding hierop zijn 89 voorgesprekken gevoerd en is uitgebreid schriftelijk vooronderzoek gedaan. De impact op de zorg is het thema van de derde week van de in totaal negen weken durende parlementaire commissie.