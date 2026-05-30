FNV wil volledige openheid over mondkapjesbeleid coronapandemie

Vakbond FNV wil dat de parlementaire enquêtecommissie tot op de bodem onderzoekt welke afwegingen hebben geleid tot het mondkapjesbeleid in de ouderenzorg tijdens de coronapandemie. Aanleiding zijn nieuwe onthullingen bij Nieuwsuur waaruit blijkt dat lobby vanuit de ouderenzorg mogelijk invloed heeft gehad op de communicatie van de overheid over het gebruik van mondkapjes.

Volgens de vakbond hebben zorgmedewerkers recht op volledige openheid over de keuzes die destijds zijn gemaakt. ‘De mensen die in verpleeghuizen, thuiszorg en andere zorginstellingen werkten, hebben recht op de waarheid’, zegt Feli Escarabajal, bestuurder Zorg & Welzijn bij FNV. ‘De centrale vraag is of de veiligheid van zorgmedewerkers altijd leidend is geweest bij de keuzes die toen zijn gemaakt. Als daar twijfel over bestaat, moet de parlementaire enquêtecommissie dat volledig onderzoeken. Zorgmedewerkers werkten immers in een onzekere periode, vaak zonder voldoende bescherming, terwijl zij dagelijks zorg verleenden aan kwetsbare mensen.’

Deze reactie van de bond volgt op de onthulling dat Hugo de Jonge als minister van VWS in het begin van de coronacrisis Buurtzorg onder druk na een lobby van toenmalig ActiZ-bestuurder Conny Helder. Buurtzorg-directeur Jos de Blok reageert geschokt en inventariseert de opties voor een rechtszaak vanwege machtsmisbruik.

Veiligheid en erkenning

FNV schrijft al vroeg in de pandemie te hebben gewaarschuwd voor tekorten aan beschermingsmiddelen, onduidelijke richtlijnen en onveilige situaties voor zorgmedewerkers. ‘Wij voelden ons vaak niet gehoord’, zegt Nina Cuijpers, zorgmedewerker en FNV-kaderlid. ‘Terwijl collega’s ziek werden en bewoners overleden, kregen wij regelmatig te horen dat de richtlijnen voldoende bescherming boden. De onthullingen maken duidelijk waarom zoveel zorgmedewerkers nog steeds vragen hebben over die periode.’

Naast volledige openheid wil de bond onderzoek naar de rol van betrokken organisaties en overheidsinstanties en meer erkenning voor de zorgmedewerkers.

