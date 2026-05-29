Koopmans kritisch op pandemische paraatheid Nederland

Viroloog Marion Koopmans vindt dat Nederland niet genoeg doet om klaar te zijn voor een volgende pandemie. Ook voor de corona-uitbraak in 2020 was deze pandemische paraatheid niet voldoende en miste zij urgentie, zei ze tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona.

In het begin van de uitbraak van het coronavirus, toen nog veel onduidelijk was, wilde de viroloog sneller onderzoek kunnen doen. “We moesten gewoon subsidieaanvragen indienen voor onderzoek. Daardoor ben je met handen gebonden in de beginfase van zo’n uitzonderlijke crisis.”

“Dat gevoel heb ik nu ook met ebola, waar wij helemaal niks aan doen”, zei Koopmans. Volgens haar neemt Nederland de uitbraak van het dodelijke virus in het oosten van Congo niet serieus genoeg. Andere landen doen dat wel binnen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), aldus de viroloog.

Onvoldoende voorbereid

Aan het einde van het verhoor werd Koopmans nog gevraagd of ze vond dat Nederland voldoende voorbereid was. Ze was duidelijk dat zij vindt van niet. “Dat kun je ook niet vanuit dit kleine landje, maar je moet aansluiting vinden bij wereldwijde instituten.”

“We zijn onvoldoende voorbereid, maar we hebben ook veel geleerd en laten zien dat veel kan. Nederland heeft een enorm improvisatievermogen”, aldus Koopmans. “De pandemie heeft als contrastvloeistof gewerkt om te laten zien wat we kunnen leren. Dat moet nu structureler naar de toekomst toe.”

Het vorige kabinet bezuinigde 300 miljoen euro per jaar op pandemische paraatheid. Dit kabinet draaide dat maar deels terug met 177 miljoen euro per jaar. (ANP)

