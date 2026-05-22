Situatie verpleeghuizen geen specifiek thema coronacommissie

De situatie in de verpleeghuizen is geen apart thema voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. De commissie gaat wel in op de impact van de pandemie op de zorgsector als geheel in een aparte themaweek.

Commissievoorzitter Daan de Kort (VVD) kon gisteren bij de aftrap van de parlementaire commissie niet zeggen of ook mensen uit de verpleeghuissector gehoord zullen worden. ‘Het feit dat we bepaalde mensen niet oproepen betekent niet dat er geen aandacht is voor hun situatie.’

Vergeten

Tijdens de coronacrisis voelden veel medewerkers uit de verpleeghuizen zich vergeten door de politiek. Op de persconferentie donderdag bleek dat een afgevaardigde van de vereniging van verpleeghuisartsen Verenso niet als een van de 47 getuigen gehoord zal worden door de commissie. ‘Als mensen zich vergeten voelen is dat nog geen verplichting voor de commissie hen op te roepen’, aldus voorzitter De Kort.

In totaal vinden er in negen weken tijd 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen, waaronder Mark Rutte, Hugo de Jonge, Ferd Grapperhaus en Jaap van Dissel. In voorbereiding hierop zijn 89 voorgesprekken gevoerd en is uitgebreid schriftelijk vooronderzoek gedaan. De impact op de zorg is het thema van de derde week van de in totaal negen weken durende parlementaire commissie.