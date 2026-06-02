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Thema: Financiën
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VWS jaagt op te veel betaalde coronasteun

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Het ministerie voert op dit moment twaalf civiele procedures tegen leveranciers van mondmaskers, isolatiejassen en handschoenen. Van deze beschermingsmiddelen was de kwaliteit niet op orde of de bedrijven maakten ‘te veel’ winst.

De schrijft het Financieele Dagblad vandaag. Met handelsconcern Bunzl, waarvan een aantal inkopers onterecht commissies had bedongen, is onlangs geschikt voor een onbekend bedrag.

Grote lopende procedures zijn O2 health (inzet: € 43 mln), Lasaulec (€ 32 mln) en Relief Goods Alliance (€ 20,7 mln). Het FD schreef eerder uitvoerig over Lasaulec, de technische groothandel van Ferrari-dealer Frits Kroymans. Zijn bedrijf sloot de grootste deal in coronatijd, leverde ruim twintig miljoen isolatiejassen en boekte daarop € 36 mln winst. € 32 mln van die winst maakte het door een korting op de inkoopprijs te bedingen bij de Turkse leverancier, na het sluiten van de deal. VWS vindt dat de korting doorgezet had moeten worden en sprak eerder van ‘te veel behaalde winst’. De zaak moet nog altijd voor de rechter komen.

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