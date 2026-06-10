Van Ark: zorg afschalen legde hypotheek op toekomst van de zorg

Het afschalen van planbare zorg in periodes van veel opnames van coronapatiënten “legde een hypotheek op de zorg”. Dat verklaarde oud-minister Tamara van Ark woensdag in een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie over het coronavirus. “Als het in februari werd uitgesteld, moest het in april alsnog worden gedaan.”

“Je weet dat de noodzaak voor zorg die is uitgesteld ook dichterbij komt”, zei Van Ark. Het uitstellen van bepaalde zorg leidde volgens haar ook tot “minder gezonde jaren” en zorg die door het uitstel intensiever en duurder werd.

Geen onderwerp van crisisoverleg

De commissie vroeg Van Ark waarom het dan geen onderwerp was van het crisisoverleg. “Je moet zuiver blijven in de doelen van de crisis. Als je alles impliciet gaat oplossen in een crisisstructuur, dan verdwijnt de legitimiteit”, zei de voormalige zorgminister.

Dat doet volgens haar niets af aan het belang van het onderwerp. “Maar het lag bij het departement.” (ANP)