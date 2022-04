Ook tandartsen vinden dat zorg Oekraïners niet goed is geregeld

Na de huisartsen klagen nu ook de tandartsen dat de zorg voor Oekraïense vluchtelingen niet goed is geregeld. Veel tandartsen voeren behandelingen bij de vluchtelingen gratis uit “omdat de situatie van de Oekraïners onze leden aan het hart gaat, iedereen begrijpt immers dat er sprake is van een noodsituatie”, meldt de beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Die wil dat het kabinet kijkt naar een structurele oplossing.

Vlak na het begin van de oorlog in Oekraïne, toen de vluchtelingenstroom op gang kwam, heeft de Europese Unie afgesproken dat de vluchtelingen allerlei rechten hebben. Zo mogen ze in de EU wonen en werken, financiële ondersteuning krijgen en medische zorg ontvangen. Hoe landen dat precies mogelijk willen maken, moeten ze zelf beslissen, en daar gaat het mis. De vluchtelingen hebben eigenlijk een nieuw label, en de administratie in de zorg kan dat niet verwerken. Er zijn regelingen voor mensen zonder verzekeringen, maar die vergoeden alleen behandelingen in het basispakket, en voor volwassenen valt de tandarts daar niet onder.

In de declaratieknel

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) had vorige week alarm geslagen. Het nieuwe etiket dat voor de Oekraïners is gemaakt zorgt voor problemen bij medische dossiers. Huisartsen komen daardoor in de knel bij het declareren van zorgkosten. Van der Burg schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de regelingen voor asielzoekers als basis wil gebruiken voor de Oekraïners. “Het uitgangspunt hierbij is het zoveel mogelijk kopiëren van bestaande systemen, contracten, en de aanspraken, zoals deze ook zijn opgenomen in de regeling medische zorg asielzoekers.” (ANP)