Ook Valkenburg wil behoud spoedeisende hulp Zuyderland in Heerlen

De gemeente Valkenburg sluit zich aan bij het brede verzet tegen afslanking van ziekenhuis Zuyderland in Heerlen. Valkenburg wil dat het ziekenhuis een volwaardige spoedeisende hulp (SEH) behoudt, en zorgt voor genoeg opname- en behandelcapaciteit. De gemeente doet mee met een brede Ziekenhuisalliantie en roept mensen op een petitie voor het behoud van de SEH en opnamecapaciteit te tekenen.

De Ziekenhuisalliantie van inmiddels acht Zuid-Limburgse gemeenten en een groot aantal maatschappelijke organisaties verzet zich tegen plannen van het ziekenhuis om in Heerlen af te slanken. Ook de provincie Limburg spreekt van een ongewenste ontwikkeling. De raad van bestuur van Zuyderland werkt aan toekomstplannen waarbij de spoedeisende hulp (SEH) en de opname mogelijk zouden verdwijnen. Het ziekenhuis moet naar eigen zeggen vanwege de veroudering van het beddenhuis en het personeelstekort keuzes maken voor de toekomst van de vestiging in Heerlen. In het najaar moet daarover een besluit worden genomen.

Petitie en protestmars

Sluiting van de SEH en het beddenhuis is een van de mogelijke keuzes. Heerlen begon met het verzet tegen die plannen, en vindt dat de regio met de slechtste gezondheidstoestand van Nederland een hoogwaardig ziekenhuis nodig blijft hebben. De petitie van de Ziekenhuisalliantie kan nog tot en met 21 september worden getekend. Op zaterdag 23 september volgt een protestmars, waarbij de petitie zal worden overhandigd aan de leiding van het ziekenhuis.

Zuyderland heeft twee vestigingen, een in Sittard-Geleen en een in Heerlen. (ANP)