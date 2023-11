Ook VGZ beperkt premiestijging

Bij zorgverzekeraar VGZ gaan de premies van in elk geval twee van de drie verschillende basisverzekeringen met 5 euro omhoog. De premier van de derde wordt dit weekeinde bekend. In de miljoenennota van dit jaar zei de regering een stijging te verwachten van de premie voor de basisverzekering met “ongeveer” 12 euro naar gemiddeld 149 euro per maand.

De zorgpremie van de VGZ Ruime Keuze-verzekering (alleen natura) gaat naar 146,95 euro per maand. Die van de VGZ Eigen Keuze (een combinatie van een restitutiepolis en een naturapolis) bedraagt volgend jaar 158,65 euro. VGZ heeft ook nog de Basis Keuze-verzekering, maar de kosten daarvoor laten dus nog op zich wachten.

“Het is ons gelukt om de premiestijging te beperken, maar we maken ons wel zorgen om de stijgende kosten in de zorg”, aldus VGZ-topman Art Beuting. “De elk jaar stijgende premies, de toenemende zorgvraag en het oplopende tekort aan zorgpersoneel leren ons hoe belangrijk het is om zowel de zorg te vernieuwen als gezonder te leven”, schrijft VGZ verder.

Alle zorgverzekeraars moeten hun klanten uiterlijk zondag hebben laten weten wat ze volgend jaar moeten betalen als ze hun verzekering willen voortzetten. Omdat ook nog steeds mensen per post worden ingelicht, zal dat voor hen op uiterlijk zaterdag neerkomen.

Een van de andere grote zorgverzekeraars, Coöperatie Menzis, verhoogt de maandpremie voor de basisverzekering met 5,50 euro tot 146,75 euro, zo meldde zij donderdag, dus ook fors minder dan op Prinsjesdag werd voorzien. (ANP)