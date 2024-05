Oost-Brabantse samenwerking in opleidingen resulteert in eerste twaalf afstudeerders

Samenwerkingsverband MaasZorgWerkt in Oost-Brabant begroet zijn eerste twaalf afstudeerders. De opleiding, die verpleegkundigen niveau-4 oplevert die zowel in gehandicapten-, ouderen- als geestelijke gezondheidszorg kunnen werken, is een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Deze week studeerde in het opleidingstraject MaasZorgWerkt de eerste lichting studenten af als verpleegkundigen niveau 4. MaasZorgWerkt is een samenwerking tussen zorgorganisaties Dichterbij (gehandicaptenzorg), Pantein (ouderenzorg) en GGZ Oost-Brabant (ggz). Het samenwerkingsverband is een van de oplossingen die de organisaties aanboren voor de krapte op de arbeidsmarkt. Doordat de opleiding breder is opgezet dan traditioneel, kunnen de studenten na afstuderen bij alledrie de deelnemende organisaties – zowel gehandicapten-, ouderenzorg en ggz – aan de slag.

Unieke opleiding

In die zin is het een unieke opleiding. De studenten hebben een baangarantie, krijgen meteen salaris en doen ervaring op in de drie verschillende werkgebieden. Volgens projectleider Miranda van Haren vormt juist het tussendoor veranderen van werkplek een uitdaging voor de studenten. “Daardoor komen ze steeds in een andere organisatie, krijgen ze andere collega’s en andere cliënten. Maar het verruimt ook hun blik, omdat ze vanuit meerdere invalshoeken naar het werk leren kijken.”

Samenwerken

Op dit moment zijn er van de opleiding nog twee leerjaren van twaalf studenten elk in volle gang, voor een nieuwe start worden nu studenten geworven. Van Haren: “Onze opleiding slaat aan – er waren voor de eerste lichting bijna honderd sollicitanten. Het laat zien dat samenwerken tussen zorgorganisaties loont. Dat horen we ook terug van de deelnemers.”