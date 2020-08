Op dinsdag weer minder dan 500 coronagevallen erbij

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 489 mensen positief getest op het coronavirus. Het is de tweede dag op rij dat het aantal onder de 500 blijft. Precies een week geleden kwamen er in 24 uur tijd bijna 800 nieuwe besmettingen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn 4013 nieuwe besmettingen gemeld, iets minder dan in de week ervoor.

Ongeveer de helft van alle positief geteste personen is 20 tot 40 jaar oud. Verder is ongeveer een kwart 40 tot 60 jaar oud. Dat komt overeen met eerdere dagen.

In de regio Amsterdam-Amstelland werden 132 mensen positief getest, waaronder 121 in Amsterdam zelf. Rotterdam-Rijnmond registreerde voor de derde dag op rij minder dan honderd nieuwe gevallen. In en rond de Maasstad werden 79 nieuwe besmettingen geregistreerd tussen maandagochtend en dinsdagochtend. Daaronder waren 58 gevallen in de gemeente Rotterdam.

De regio Haaglanden meldde 61 nieuwe gevallen, in Midden- en West-Brabant zijn 34 mensen positief getest en in Utrecht 23.

In de gemeente Bergen op Zoom is in het afgelopen etmaal niemand positief getest. Dit is voor het eerst in drie weken. In de Friese gemeente Noardeast-Fryslân, waar Dokkum onder valt, kwamen vier nieuwe besmettingen aan het licht. (ANP)