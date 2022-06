Operatieassistent niet opgenomen in Wet BIG

Het beroep van de operatieassistent wordt niet opgenomen in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat schrijft minister Kuipers (VWS) aan de Tweede Kamer. Hij volgt hiermee een advies van Zorginstituut Nederland op.

De Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO) deed in 2017 een verzoek tot opname in de Wet BIG. De operatieassistent houdt zich bezig met de zorg voor de patiënt rondom het operatieve proces. De operatieassistent ondersteunt de operateur, veelal een snijdend specialist, bij de uitvoering van de operatie en stelt deze in staat om diens werk uit te voeren.

Kwaliteit van zorg waarborgen

In 2019 is Zorginstituut Nederland gevraagd advies uit te brengen over het al dan niet opnemen van de operatieassistent in de Wet BIG. De wet is bedoeld om de kwaliteit van zorg te waarborgen en zo patiënten te beschermen. Het Zorginstituut adviseert nu om het beroep van operatieassistent niet op te nemen in de Wet BIG, omdat wettelijke regulering van het beroep niet noodzakelijk is om patiënten adequaat te beschermen tegen onzorgvuldig handelen.

Loopbaanperspectief

Registratie onder de Wet BIG kan voor zorgprofessionals ook belangrijk zijn vanuit het loopbaanperspectief. “Om het loopbaanperspectief in deze functie te vergroten, heeft de Taskforce ondersteuning optimale inzet zorgverleners in haar advies van 12 april jl. ook geadviseerd om voor de groep OK-assistenten die nu geen verpleegkundig diploma hebben, een aanvullend opleidingsprogramma te ontwikkelen tot verpleegkundige”, schrijft Kuipers hierover.