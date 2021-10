Opleidingen Tandheelkunde gaan leerstoelen delen

Interessant voor u

Het Maasstad Ziekenhuis gaat patiënten met een longontsteking of ingewikkelde urineweginfectie op afstand in de gaten houden via een sensor.

De coronapandemie laat zien dat zorgpartijen er onder grote druk in zijn geslaagd om beter samen te werken en passende zorg te leveren, dat meldt de NZa in en online magazine ‘Stand van de zorg 2021’.

In een maandag verschenen adviesrapport roepen patiënten op tot de oprichting van één landelijk overkoepelend centrum voor aangeboren hartafwijkingen in Nederland. Hiermee reageren zij op de vraag van de minister van VWS hoe de zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking moet worden ingericht.

Zorgverzekeraar DSW wijst het advies van de NZa aan zorgverzekeraars om selectiever in te kopen fel af. “De NZa slaat de plank volledig mis”, laat bestuursvoorzitter Aad de Groot weten. “Selectieve inkoop en polissen met beperkende voorwaarden (budgetpolissen dus) om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te borgen, dat is boekenwijsheid.”

Nieuws

Nederland begint weer rood te kleuren op Europese coronakaart

Het waarschuwingsniveau van Nederland gaat omhoog op de coronakaart van Europa. Limburg gaat donderdag vrijwel zeker van oranje naar rood, als eerste provincie. Rood is het een na hoogste niveau dat er is. Utrecht is nog maar een paar gevallen verwijderd van die grens. En als meer dan 4 procent van alle testen positief is, gaat de rest van het land ook naar rood.