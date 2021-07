Opluchting en trots na brand bij Oogziekenhuis

Interessant voor u

Nieuws ACM: groen licht afspraken ziekenhuizen en verzekeraars over coronasteun Zorgverzekeraars en ziekenhuizen mogen afspraken maken over financiële steun in 2021. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die was gevraagd om te bekijken in hoeverre dat past binnen de mededingingsregels. Volgens de ACM zorgen de afspraken voor continuïteit van het zorgaanbod tijdens en na de pandemie. Wel zegt de mededingingswaakhond er scherp op toe te zien dat de invulling van de afspraken niet schadelijk uitpakt voor patiënten en verzekerden.

Nieuws Miranda Feijen is Chief Nursing Officer van Zuyderland De raad van bestuur van het Zuyderland ziekenhuis heeft Miranda Feijen benoemd tot Chief Nursing Officer (CNO). Feijen krijgt een een functionele rol binnen Zuyderland Medisch Centrum, aangezien de verpleegkundige beroepsgroep ziekenhuisbreed functioneert. In een later stadium wordt ook de verbinding met de ontwikkelingen op het gebied van de verpleegkundige beroepsgroep binnen Zuyderland Care gemaakt. Daar […]

Nieuws Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is donderdag weer toegenomen. Er liggen nu 436 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er acht meer dan woensdag en het hoogste aantal in een maand tijd, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Nieuws MUMC+ brengt dementie op jonge leeftijd in kaart Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+. De studie werd op 19 juli gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Neurology. Diagnose Dementie kan door veel verschillende aandoeningen worden veroorzaakt, maar allemaal hebben ze veranderingen in het cognitief functioneren, het gedrag of emoties tot gevolg. Daardoor wordt iemand in het alledaagse leven […]