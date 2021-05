Op de afdeling cardiologie van het Antonius Ziekenhuis in Sneek worden voorlopig geen nieuwe patiënten meer opgenomen. Dat vanwege de besmetting van drie patiënten met het coronavirus.

Dat meldt de Leeuwarder Courant. Ook alle andere patiënten van de afdeling zijn getest. Zij waren geen van alle besmet.

Uit het bron- en contactonderzoek dat inmiddels heeft plaatsgevonden, blijkt dat één andere patiënt contact had gehad met eenn van de coronapatiënten. Deze persoon zit nu thuis in quarantaine. Het Antonius Ziekenhuis meldt dat de meeste artsen en medewerkers die op de afdeling cardiologie werken of daar de komende dagen aan de slag gaan, inmiddels zijn getest.