Opnamestop Covid-patiënten Zuyderland ziekenhuizen

De ziekenhuizen van Zuyderland in Heerlen en Sittard hebben een opnamestop afgekondigd voor coronapatiënten. Van donderdagochtend tot 16.00 uur was er een volledige opnamestop.

Doordat een aantal patiënten kon worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen, werd de opnamestop voor alle patiënten beëindigd, maar voor coronapatiënten blijft die voor onbepaalde tijd van kracht. De ziekenhuizen liggen helemaal vol, zei een woordvoerder donderdagavond naar aanleiding van berichtgeving in Dagblad de Limburger.

Woensdagavond werd de afdeling spoedeisende hulp van Zuyderland plotseling geconfronteerd met de instroom van 35 nieuwe coronapatiënten. Dat leidde tot acute problemen, aldus de woordvoerder. Als gevolg daarvan worden in Zuyderland nu 116 Covid-patiënten verpleegd, het hoogste aantal sinds het begin van de tweede golf. Van hen liggen er 29 op de intensive care. En dat terwijl er bij Zuyderland eigenlijk maar plek is voor 60 coronapatiënten conform landelijke afspraken, de zogenoemde fair share. “Daar zitten we nu fors boven”, zei de woordvoerder van Zuyderland.

Op de ic’s van Zuyderland waren donderdagavond nog maar twee bedden vrij. “Dat aantal kan snel wijzigen”, benadrukte de woordvoerder. Mensen in de regio’s Heerlen en Sittard die nu wegens corona aangemeld worden voor ziekenhuisopname, moeten uitwijken naar andere ziekenhuizen.

Bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland waarschuwde vorige week nog tegen de versoepelingen die het kabinet toestaat. Wijzend op de overvolle ic’s in Zuyderland maakte Jongen bezwaar tegen de heropening van de terrassen. Zuyderland erkent dat de drukte de afgelopen dagen in winkelstraten en tijdens Koningsdag geen aanleiding kan zijn geweest voor de fors oplopende toestroom nu. “Daarvoor is het nog te vroeg”, zei de woordvoerder. Waar die toestroom dan wel door veroorzaakt wordt, is onduidelijk.

Afgelopen weekend was er ook een tijdelijke opnamestop in VieCuri, het ziekenhuis in Venlo waar geen bed meer vrij was. Die is inmiddels opgeheven.