LCPS: aantal coronapatiënten in ziekenhuis gedaald naar 2295

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal gedaald naar 2295. Dat zijn er 89 minder dan zaterdag, toen er 2384 mensen met corona in het ziekenhuis lagen. Dat laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal ziekenhuisopnamen daalt.