Opnieuw duizenden meldingen van problemen apneu-apparaten Philips 

Het aantal meldingen over de slaapapneu-apparaten van Philips loopt nog steeds op. De Amerikaanse medische toezichthouder FDA kreeg in juli, augustus en september vorig jaar zo’n 7000 nieuwe meldingen binnen van problemen bij patiënten die mogelijk in verband te brengen zijn met het gebruik van defecte slaapapneu-apparaten van het zorgtechnologieconcern. In 111 van die gevallen was er sprake van een sterfgeval, meldt de FDA deze week in een update.