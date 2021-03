Opnieuw flinke tegenvaller met levering vaccin AstraZeneca

Het ministerie heeft daarnaast nieuwe informatie gekregen over het tweede kwartaal. Op basis daarvan verwacht het nu in de eerste helft van het jaar in totaal 4 miljoen vaccins van AstraZeneca te krijgen. Dat is ongeveer een kwart minder dan tot dusver werd beloofd.

Gevolgen voor planning

Het RIVM bekijkt nog wat deze tegenvaller voor gevolgen heeft voor de planning. Het gezondheidsinstituut heeft een kleine voorraad achter de hand, die nu volledig wordt ingezet. “Daarmee voorkomen we dat op korte termijn duizenden afspraken afgezegd, en opnieuw ingepland moeten worden”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Geen inhaalslag

AstraZeneca levert al van meet af aan minder vaccins dan beloofd. Nederland rekende oorspronkelijk op 4,5 miljoen doses in het eerste kwartaal. Maar die verwachting moest al snel drastisch worden bijgesteld. De Zweeds-Britse farmaceut zei met productieproblemen te kampen. De gehoopte inhaalslag in het tweede kwartaal blijft nu dus ook uit.

De Europese Commissie, die namens de EU-lidstaten onderhandelt met leveranciers van coronavaccins, liet eerder al weten dat AstraZeneca nog lang niet levert wat het heeft beloofd. Het bedrijf doet daar ook onvoldoende zijn best voor, aldus de commissie. (ANP)