Opnieuw geen nieuwe coronapatiënten op IC’s

Nieuws

In Drenthe binnenkort vaker ggz-zorg dichtbij huis en online

Bij GGZ Drenthe kunnen verzekerden van Zilveren Kruis kiezen of ze een afspraak op de poli in combinatie met online hulp willen of alleen online hulp. Dat is een van de afspraken in een meerjarenovereenkomst van drie jaar die partijen woensdag hebben ondertekend.