Opnieuw kleine 7.000 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt

De 6.945 positieve tests zijn een fractie hoger dan het cijfer van dinsdag, maar aanzienlijk lager dan dat van maandag. Doorgaans ligt het aantal nieuwe gevallen op maandagen en dinsdagen juist laag, waarna het vanaf woensdag oploopt. Het RIVM zei dinsdag het begin van een stabilisatie te zien en dat het aantal gevallen in de loop van deze week zou kunnen gaan dalen. Bijna twee weken geleden nam het kabinet maatregelen om de explosieve stijging van het aantal coronagevallen te stoppen. Als die werken, zou dat vanaf nu te zien moeten zijn.

Weekgemiddelde

In de afgelopen zeven dagen zijn 66.220 mensen positief getest. Dat komt neer op gemiddeld 9.460 nieuwe gevallen per dag. In de week tot en met maandag waren er gemiddeld meer dan 10.000 positieve tests in een dag.

Amsterdam

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 556 besmettingen aan het licht. Voor de hoofdstad is dat het laagste aantal in twee weken tijd. Precies een week geleden kregen meer dan 1.200 Amsterdammers te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Rotterdam noteerde 450 positieve tests. Daarna volgen Den Haag (194), Utrecht (143), Groningen (131) en Eindhoven (110). In vijf gemeenten was er geen enkele positieve test.

Hoogste niveau

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met drie. Het gaat om inwoners van Den Haag, Eindhoven en Opsterland. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, kan het een tijdje duren voordat dit is verwerkt en geregistreerd, dus het wil niet zeggen dat deze drie personen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn zestien sterfgevallen genoteerd, gemiddeld iets meer dan twee per dag. Dat is het hoogste niveau in ruim twee weken. (ANP)