Opnieuw meer coronagevallen, ook meer ziekenhuisopnames

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft toenemen. Afgelopen week registreerde het RIVM 8327 nieuwe positieve tests. Dat zijn er zo’n 6 procent meer dan de week daarvoor. Ook het aantal mensen dat vanwege hun coronaklachten moet worden opgenomen in het ziekenhuis is vorige week gestegen.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor het eerst sinds half juli een lichte stijging van het aantal nieuwe coronagevallen. Volgens het instituut is het nog niet te zeggen of er echt een nieuwe golf in aantocht is. “Het is nu nog te vroeg om hier conclusies aan te verbinden”, aldus een woordvoerder in een toelichting op de wekelijkse bijwerking van de cijfers.

Opnames

Vorige week werden voor 219 besmette mensen de klachten zo ernstig dat ze moesten worden opgenomen in een ziekenhuis. Een week eerder maakte het RIVM nog melding van 179 mensen. Het is voor het eerst in weken dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is gestegen.

Afgelopen 24 uur kwamen er 1496 positieve testuitslagen binnen bij het RIVM. De meeste mensen testten positief in Amsterdam (65), Den Haag (47), Rotterdam (42), Utrecht (31) en Haarlemmermeer (23).

Ziekenhuizen

Op dit moment liggen volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) 473 mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er ongeveer evenveel als maandag, toen het hoogste aantal opgenomen patiënten met corona sinds begin september werd gemeld. Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis liggen en mensen die om een andere reden zijn opgenomen maar positief testten. (ANP)