Opnieuw meer meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vorig jaar een recordaantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg ontvangen. In totaal zijn er 450 meldingen gedaan, waarvan in 240 gevallen een hulpverlener erbij betrokken is. Volgens de IGJ ligt het werkelijk aantal gevallen veel hoger dan het aantal meldingen.

Beeld: Patrick Daxenbichler/Getty Images/iStock

In 2021 werden in totaal 370 meldingen gedaan, van 180 meldingen was er een hulpverlener bij betrokken. Dat de inspectie elk jaar meer meldingen krijgt, is volgens de IGJ vooral een gevolg van de grotere aandacht voor het onderwerp. “De stijging hoeft niet te betekenen dat er ook meer seksueel grensoverschrijdend gedrag was.”

Binnen bijna alle sectoren is sprake van een lichte stijging. Binnen de jeugdzorg worden de meeste meldingen gedaan, gevolgd door de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Preventief

De IGJ wil zelf naast reactief ook meer preventief toezicht houden op dit gebied door de aandacht voor het onderwerp te vergroten. Onderdeel hiervan is een gesprek over seksualiteit en wanneer dat ongepast is, meer gangbaar te maken.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de inspectie in totaal 95 meldingen over zorgverleners met een vals diploma of certificaat en 11 meldingen over zorgverleners met een valse VOG heeft ontvangen. Dat is ruim een verdubbeling vergeleken met het jaar ervoor.

Meer boetes

Ook heeft de IGJ significant meer boetes uitgedeeld. Vorig jaar ging het om 64 boetes terwijl het tijdens 2021 en 2020 om 22 boetes gaat. Hiermee is het aantal boetes weer op het niveau van voor corona. De inspectie legde juist minder lasten onder dwangsom op (794 in plaats van 1070). Dit komt doordat de handhaving van de Wtzi is overgegaan naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De IGJ wil onder de noemer “Anders verantwoorden” de wijze van verantwoorden verschuiven van “output naar outcome”. Daarom is het aantal producten die de inspectie registreert, verlaagd van dertien naar vijf.