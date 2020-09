Opnieuw meer ouderen gevallen in of om huis

Het aantal valongevallen bij ouderen is opnieuw gestegen. Dat meldt VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. In 2019 kwamen 109.000 65-plussers op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terecht na een val in of om het huis. Van hen hebben 79.900 mensen ernstig letsel opgelopen en zijn bijna 5000 mensen overleden.

Ook werden 11.000 65-plussers tijdelijk of permanent opgenomen in een verpleeghuis. De medische kosten die daar in 2019 mee gepaard gingen, overstegen voor het eerst de 1 miljard euro, aldus het centrum.

Veel ouderen zijn als gevolg van het coronavirus nu nog minder mobiel en dat maakt de kans op vallen groter. VeiligheidNL roept professionals op om ouderen met een verhoogd valrisico vroegtijdig op te sporen. Ook de directe omgeving – zoals familieleden, mantelzorgers, apotheken en verenigingen – moet alert zijn. Dit thema staat centraal tijdens de landelijke Valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober.

Volgens VeiligheidNL is het in tijden van het coronavirus lastig voor ouderen om fit en mobiel te blijven en er kan sprake zijn van tijdelijke ‘onderbehandeling’ van ziektes en aandoeningen die een valrisico veroorzaken. Wietske Hoekstra, consultant bij VeiligheidNL: “Wij zien dat ouderen over het algemeen vaker thuisblijven in deze coronaperiode. Ook gaan veel sport- en beweegactiviteiten en valpreventietrainingen als gevolg van corona niet of in beperkte vorm door. Dit bij elkaar verhoogt de kans dat ouderen vallen nog meer.” (ANP)