Opnieuw meerjarencontract tussen HagaZiekenhuis en VGZ

Dat betekent dat beide organisaties scherp kijken naar de benodigde en beschikbare financiële middelen én de inzet van medewerkers. Samenwerken in de regionale zorgketen en innovatie zijn daarbij kansrijke en belangrijke onderwerpen.

Geen spoorboekje

Tijdens de vorige meerjarenafspraken realiseerde het HagaZiekenhuis naar eigen zeggen tientallen projecten waardoor patiënten niet meer onnodig naar het ziekenhuis hoefden. Dit maakt de zorg efficiënter. “We hebben onze zorg slimmer gemaakt”, zegt Ronne Mairuhu, voorzitter van het medisch specialistisch coöperatief Haga. “Met onze vernieuwende aanpak hebben we lef getoond.”

“Er lag geen spoorboekje klaar hoe je dat het best kon doen. We zijn gewoon begonnen vanuit de overtuiging dat transitie van zorg moest en mogelijk was. En dat hebben we voor elkaar gekregen. We lopen voorop met projecten als telediagnostiek, teleconsultatie en telemonitoring. Dat biedt meer gemak voor onze patiënten.”

Passende zorg

“Met het programma Haga Zorg Dichtbij heeft het ziekenhuis de afgelopen jaren laten zien een ambitieuze koploper in de transformatie van zorg te zijn”, vertelt Cas Ceulen, Chief Health Officer bij Coöperatie VGZ. “Zo implementeerden zij ruim dertig bewezen goede voorbeelden van passende, zinnige zorg. Als hartcentrum in de regio verbeterden cardiologen samen met huisartsen het triagebeleid, waardoor minder patiënten het ziekenhuis hoefden te bezoeken. Wij zijn enthousiast dat wij samen met HagaZiekenhuis afspraken hebben kunnen maken voor de zorg voor onze leden voor de komende jaren.”

