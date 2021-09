Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Patiënten op de IC

Op de intensive cares daalde het aantal covidpatiënten met 3 tot 183, is te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Eind juli lagen er voor het laatst zo weinig patiënten op de IC’s.

Verpleegafdeling

Op de verpleegafdelingen liggen nu 330 coronapatiënten, een daling van 16 vergeleken met een dag eerder.

LCPS

Afgelopen etmaal werden op de IC’s zeven nieuwe coronapatiënten binnengebracht. Op de verpleegafdelingen werden 39 mensen opgenomen. Het LCPS voorspelde eerder deze week dat de bezetting de komende tijd op zowel de IC als in de kliniek zal dalen.

De ziekenhuisorganisatie geeft in een toelichting aan dat de instroom van Covidpatiënten afgelopen week is gedaald, zowel op de ic als op de verpleegafdelingen. “De Covidbezetting op de ic is min of meer stabiel gebleven. De bezetting in de kliniek is de afgelopen week gedaald. We verwachten dat de bezetting de komende week op zowel de ic als de kliniek daalt”, aldus het LCPS. (ANP)