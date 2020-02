Opnieuw voorschot zorgverzekeraars voor kraamzorgbedrijf ZiN

De vier zorgverzekeraars hebben het grootste kraamzorgbedrijf Zorg in Nederland (ZiN) opnieuw een voorschot gegeven om de salarissen voor de maand februari te kunnen betalen.

Redding

Dinsdag is er een derde overleg geweest tussen het bestuur van ZiN (met onder meer de Kraamvogel) over de financiële situatie van het bedrijf. Ook vorige maand redden de zorgverzekeraars het bedrijf door het voorschot voor de salarissen te financieren.

Commitment

De verzekeraars hebben volgens het bestuur van ZiN laten weten dat ze zich “blijven committeren aan het financieren van de zorg – en daarmee het betalen van de salarissen van de medewerkers – zolang de kraamzorg door ZiN wordt gecontinueerd.”

Scenario’s

Alle partijen overleggen nog steeds over enkele scenario’s over de toekomst van ZiN. Bij dit bedrijf werken 1200 medewerkers. Onlangs kwam het bedrijf in de problemen vanwege “mismanagement van de vorige eigenaar”, aldus interim-bestuurder Paul Hulst. Die zou teveel tijd kwijt zijn geweest om het bedrijf te verkopen.

Donderdag is er een debat van de Kamercommissie van VWS over de kraamzorg en de financiële situatie van de kraamzorg-organisaties.