Oppositie dringt aan op gesprek met kabinet over zorgbezuinigingen

,

De oppositie wil dat het kabinet snel laat zien bereid te zijn de coalitieplannen voor de zorg aan te passen. Nog voor minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VVD) een vraag had kunnen beantwoorden tijdens het debat over de zorgbegroting, vroegen meerdere partijen al of ze openstaat voor ideeën.

De coalitie van D66, VVD en CDA stelt dat de aangekondigde miljardenbezuiniging nodig is om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden. Een groot deel van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer stelt dat de bezuinigingen juist zorgen voor het afbreken van de zorg.

Voor de coalitieroute

Hermans zei “altijd bereid” te zijn om in gesprek te gaan met de oppositie. “Ik sta wel voor de route zoals de coalitie heeft afgesproken.”

René Claassen van Groep Markuszower wil tijdens het debat “een doorkijk krijgen in hoe het kabinet denkt te gaan samenwerken”. Ines Kostić van Partij voor de Dieren “wil wel het gesprek aan, maar dan moet er wel een opening vanuit het kabinet zijn”.

Teleurgesteld

Sarah Dobbe van de SP en Vicky Maeijer (PVV) lieten al weten teleurgesteld te zijn in de houding van Hermans. Ze vonden de beredenering achter de bezuinigingen niet voldoende. Op de vraag van Dobbe hoe de bezuinigingen kwetsbare mensen gaan helpen, kwam geen concreet antwoord.

Tijdens het eerste deel van het debat dinsdag probeerde de oppositie dezelfde opening te vinden bij de coalitiepartijen. De zes Kamerleden die namens D66, VVD en CDA spraken, wilden daar toen niet in meegaan. Zij bleven vasthouden aan het coalitieakkoord en legden de verantwoordelijkheid bij ministers Hermans en Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA) om eerst de eigen plannen uit te werken voordat gesproken kan worden over aanpassingen. (ANP)

Meer over:FinanciënPolitiekVWS

