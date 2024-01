Oproep aan kabinetsformateur: dicht de gezondheidskloof

De gezondheidsverschillen in Nederland tussen mensen met lage en hoge sociaaleconomische status blijven te groot. Daarom moet een nieuw kabinet het voortouw nemen bij het bevorderen van gelijke gezondheidskansen voor iedereen in Nederland en het dichten van de gezondheidskloof. Daar dringt artsenfederatie KNMG op aan in een brief aan informateur Ronald Plasterk. De brief is ondertekend door een brede coalitie van vijftig partijen.

De partijen zijn afkomstig uit verschillende sectoren, waaronder het onderwijs, lokale overheden, het bedrijfsleven, de zorg en maatschappelijke organisaties. Tot de ondertekenaars behoren onder andere Bertine Lahuis (Radboudumc), Marjo Vissers (VGZ), Joep de Groot (CZ), Wouter Bos (Menzis), Sharon Dijkstra (VNG), Marcel Levi (NOW), Edwin Velzel (PGGM), André Rouvoet (GGD GHOR) en Anneke Westerlaken (ActiZ).

Gezondheidskloof

De gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot. Hoogopgeleide mannen leven 5,8 jaar langer dan laagopgeleide mannen. Bij hoogopgeleide vrouwen is het verschil met laagopgeleide vrouwen 4,3 jaar. Dit is gemiddeld een verschil van 4,4 jaar in levensverwachting. Ook leven hoogopgeleiden langer in goede ervaren gezondheid. Het verschil tussen hoog- en laagopgeleide mannen in goed ervaren gezondheid is 14,6 jaar, voor vrouwen is dit verschil 15 jaar.

Gezond leven

Daarom is het van kritiek belang dat er nu actie wordt ondernomen, stellen de ondertekenaars. De gezondheidsverschillen in Nederland moeten kleiner worden gemaakt, zodat iedereen kansen heeft op een gezond leven. De brief onderstreept het belang van weloverwogen beleidsbeslissingen, die zowel de korte als de lange termijn beslaan en bouwt voort op een eerder gedaan appèl in februari 2023.

5 miljard voor gezondheidsbevordering

De brede coalitie presenteert een reeks specifieke beleidsmaatregelen die het kabinet moet opnemen in het regeerakkoord. Deze bevatten onder andere het verzekeren van financiële bestaanszekerheid door middel van een toereikend sociaal minimum. Daarnaast is een investering nodig van 5 miljard euro in gezondheidsbevordering en preventie. Bovendien is beleid nodig om de woningnood aan te pakken en om de basiszorg in wijken te versterken.

Health in All Policies

Financiële bestaanszekerheid is een basisvoorwaarde voor gezondheid, evenals een veilige en gezonde leefomgeving. Door nu te investeren in preventie en gezondheidsbevordering kan de overheid de volksgezondheid op lange termijn verbeteren. Het integreren van gezondheid in alle beleidsterreinen en op alle bestuursniveaus, het Health in All Policies-principe, is erkend als een effectieve benadering om de volksgezondheid te verbeteren. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat gezondheidsdoelstellingen wettelijk worden vastgelegd en dat er een regeringscommissaris wordt benoemd die zich inzet voor de integrale bevordering van gezondheid op alle departementen, aldus de brief.

Gezondheidsverschillen

Met deze oproep benadrukken de KNMG en de mede-ondertekenaars de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet om structurele veranderingen door te voeren die de gezondheid van alle Nederlanders ten goede zullen komen. Afgelopen najaar riep de NZa de politiek op om meer aandacht te besteden aan gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen.