Oproep aan VWS: ‘Schaf verplichte eigen bijdrage voor kraamzorg af’

Door de eigen bijdrage zien gezinnen met financiële – en vaak ook andere – problemen van kraamzorg af, stellen de drie organisaties. “Het gevolg is dat gezondheidsrisico’s later gesignaleerd worden en (te) laat een passende interventie ingezet wordt. Hierdoor stapelen problemen zich op en starten juist kwetsbare Nederlandse kinderen hun leven met een onnodige achterstand.”

In hun brief aan de staatssecretaris van VWS en de Tweede Kamer noemen ondertekenaars drie redenen waarom het nu de hoogste tijd voor is voor afschaffing van de wettelijk verplichte eigen bijdrage voor kraamzorg:

• Kraamzorg voorkomt gezondheidsachterstanden en is noodzakelijke zorg

• Kraamzorg levert gezondheidswinst op en minder zorg + zorgkosten

• Kraamzorg leidt niét tot onnodige zorgconsumptie en druk op zorguitgaven

Nationale oplossing

Met de brief willen AJN Jeugdartsen Nederland, Actiz en Nederlands Centrum Jeugdgezondheid het belang van een nationale oplossing onderstrepen. “Wel of niet het geïndiceerde aantal uren kraamzorg krijgen, mag niet afhangen van waar het wiegje in Nederland staat. De versnipperde initiatieven op gemeenteniveau om de kraamzorgbijdrage te compenseren bereiken juist gezinnen met een laag inkomen niet. Een kansrijke start voor al onze kinderen begint met kraamzorg voor ieder kind.”