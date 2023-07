Oproep IZA-partijen aan Kamer: verklaar niets controversieel

De politiek moet ondanks de val van het kabinet de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) blijven steunen. Die oproep doen alle dertien ondertekenaars van IZA vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De uitdagingen in de zorg zijn volgens de verklaring “te groot om in de ijskast te zetten”. De IZA-partijen willen dat de Kamer niets wat met IZA te maken heeft controversieel verklaart in september.

Onder leiding van de NFU is de brief ondertekend door ActiZ, de Nederlandse GGZ, LHV, Zorgthuisnl, FMS, InEen, VNG, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) en ZN.

Minder makkelijk afstemmen

In de brief vragen de IZA-partijen aan VWS alles te doen om de uitvoering van IZA zoveel mogelijk te laten doorgaan. Ze doelen onder meer op de tientallen overleggen per maand. Die overlegtafels worden voorgezeten door VWS-ambtenaren, die mogelijk minder makkelijk kunnen afstemmen met de demissionaire bewindslieden.

De IZA-partijen roepen op om vooral het proces van de transitie in de zorg, zoals die is verwoord in IZA te blijven ondersteunen. Belangrijk daarbij, zo stellen ze, is om de vormgeving van passende zorg verder in te vullen. “Juist in deze roerige tijd blijven wij met urgentie samen uitvoering geven aan het IZA.”

Noodzakelijke transformaties

“Samen moeten we zorgen voor de noodzakelijke transformaties, zoals domeinoverstijgende samenwerking, inzet op preventie, betere gegevensuitwisseling, duurzaamheid en de noodzakelijke aanpassingen van wet- en regelgeving”, aldus de brief.

Hiermee benadrukken ze dat vertraging bij de uitvoering van IZA consequenties heeft voor andere verbeterplannen in de zorg. In IZA wordt met name het belang genoemd van GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg), Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en de Hervormingsagenda Jeugd.