Oproep voor zorgstudenten om bij te springen

Het landelijk initiatief Extra handen voor de Zorg roept studenten die een opleiding volgen in zorg of welzijn op om zich te melden. Zij kunnen zorgorganisaties helpen en tegelijkertijd zelf betaalde praktijkervaring opdoen.

Extra handen voor de Zorg is een samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, branche- en beroepsverenigingen en VWS. Zij zetten zich in om extra mensen te werven om bij te springen in de zorg tijdens de coronacrisis. Sinds de start van het initiatief zijn ruim 13.000 mensen aangeboden aan zorgorganisaties.

Aangezien de crisis voort blijft duren en de druk op personele bezetting in veel zorgorganisaties hoog blijft, doet het collectief nu een appel op medisch studenten, zowel mbo, hbo als universitair. Zij kunnen zich melden via extrahandenvoordezorg.nl en worden op basis van vraag en aanbod gekoppeld aan een zorgorganisatie.

Studenten die een mbo, hbo of universitaire opleiding volgen in zorg of welzijn, worden opgeroepen om hun opgedane kennis in te zetten in de zorg.

Na aanmelding op extrahandenvoordezorg.nl worden zij afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgorganisaties in de regio, gematcht op basis van hun kennis en beschikbaarheid. Het samenwerkingsverband vraagt onderwijsinstellingen om hun zorgstudenten (en alumni) aan te sporen om bij te springen in de zorg.