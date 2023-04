Digitale assistent maakt opsporen van opvlammingen arthritis psoriatica makkelijker

Wetenschappelijk onderzoeker Jolanda Luime van het Erasmus MC werkt samen met internationale onderzoekers om de digitale assistent mogelijk te maken. De Europese Commissie stelt 7 miljoen euro beschikbaar voor het project. Het is namelijk een belangrijke stap in het beter behandelen van de auto-immuunziekte.

Zo werkt het

De digitale assistent werkt met sensoren die in mobiele telefoons zitten. Maar het kan ook werken met andere ‘smart devices’ zoals slimme ringen of horloges. Hiermee kan er bijvoorbeeld gezien worden of de beweging toe- of afneemt. Daarnaast is er ook te zien of er een toename is van stress of lichamelijke inspanning.

Met de digitale assistent zijn triggers voor de opvlammingen beter te begrijpen. Patiënten kunnen eerder ingrijpen door bijvoorbeeld minder te bewegen, stress te verlagen of indien nodig medicatie te verhogen of veranderen.

De digitale assistent zal beschikbaar worden voor patiënten als de onderzoekers het project hebben afgerond. Een eerste prototype is inmiddels klaar.