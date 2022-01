Opvallend veel coronapatiënten onder de 30 opgenomen

De instroom van coronapatiënten onder de 30 jaar in ziekenhuizen is nog niet eerder zo hoog geweest als nu, signaleert het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het centrum, dat dagelijks rapporteert over de coronacijfers van ziekenhuizen, kan hiervoor nog geen goede verklaring geven. De stijging is zichtbaar op de verpleegafdelingen.

De besmettingscijfers onder jonge mensen waren de afgelopen weken zeer hoog. “Daar maakten we ons niet zo’n zorgen over, want deze leeftijdsgroepen lopen de laagste risico’s, maar onze dataspecialisten sloegen op de hoge opnamecijfers aan”, zegt een woordvoerster van het LCPS. Ze hoopt dat over enkele dagen meer duidelijk is. Het LCPS gaat de onderliggende data bestuderen, maar wil die nu nog niet delen.

Ziekenhuisopname

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleek de afgelopen weken dat vooral in de jongere leeftijdsgroepen veel mensen het virus hebben opgelopen. In de laatste wekelijkse rapportages lag het aantal besmettingen het hoogst onder de 18- tot 24-jarigen. In die groep werden zo’n 3.000 gevallen per 100.000 inwoners genoteerd. Dat zijn meer dan zes keer zoveel besmettingen als onder zestigers en zelfs veertien keer zoveel als onder mensen van 70 tot en met 79 jaar.

De openstaande vraag is nog of de stijgende ziekenhuisopnames onder jonge mensen geheel verklaard kunnen worden door de enorm toegenomen besmettingen onder 30-minners. Een verband met de manier waarop coronapatiënten worden geregistreerd, ligt volgens de woordvoerster niet voor de hand. Als iemand die om een andere reden is opgenomen in het ziekenhuis positief test op het coronavirus, telt die patiënt ook als coronapatiënt mee in de statistieken. Daar is voor gekozen, omdat de patiënt dan geïsoleerd moet worden van anderen, net zoals de mensen die wel primair vanwege een corona-infectie zijn opgenomen. “Maar dat gaat om kleine aantallen”, zegt de woordvoerster daarover. Het LCPS kan nog niet zeggen in welk deel van de leeftijdsgroep onder de 30 jaar de toename zich vooral voordoet. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Károly Illy, heeft in elk geval geen berichten gekregen over een toename van ziekenhuisopnames onder kinderen met covid-19, zo laat hij desgevraagd weten. (ANP)