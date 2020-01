‘Opvang verwarde personen vergt andere bekostiging’

Om de problemen rond de opvang van verwarde personen te ondervangen is een ander bekostigingssysteem nodig. Naast extra middelen moeten er ook meer gespecialiseerde voorzieningen voor deze groep komen. Dat betoogt politiechef en oud-zorgbestuurder Anja Schouten in de Volkskrant.

Jaarlijks komen er bij de politie 96 duizend aantal meldingen binnen over overlast door personen met verward gedrag, gemiddeld 260 per dag. Volgens Schouten, die na haar vertrek als bestuursvoorzitter van Zorgbalans binnen de politie onder meer verantwoordelijk is voor de landelijke portefeuille Zorg en Veiligheid, hebben de betrokken personen vooral hulp nodig en geen inzet van de politie.

Complex

Gelet op de veelomvattend aarde van de problemen waar verwarde personen mee kampen, pleit Schouten voor een ander bekostigingssysteem van de zorg. Dit moet het helpen van personen met meerdere, complexe problemen aantrekkelijker maken, laat ze in de Volkskrant weten, “met bijvoorbeeld extra geld voor zorg voor de meest complexe probleemhuishoudens”.

Veiligheidshuizen

Voor de kern van 850 tot 1.450 verwarde personen die gevaarlijk kunnen zijn, zouden er overal veiligheidshuizen moeten zijn. Dat zijn mede door de gemeenten gefinancierde lokale samenwerkingsverbanden van onder meer de gemeenten, de ggz, de politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering, de GGD en de verslavingszorg.

Eerste hulp

Ook moet er in elke regio een zorgorganisatie komen die 24 uur per dag bereikbaar is voor vragen rond verwarde personen. Daarnaast pleit Schouten voor ‘eerste hulp bij onbegrepen gedrag’; een regionale opvangplek waar mensen tot rust kunnen komen met een gesprek en een kop koffie. Daar kunnen hulpverleners bekijken wat verder nodig is.

Ook zou Schouten graag ggz-triagisten in de meldkamer zien. Dergelijke ggz-deskundigen kunnen bepalen of een melding een zaak van de politie is of primair van de zorg. “In alle meldkamers in Nederland zouden zulke ggz-triagisten moeten zitten”, vindt Schouten. “Zij hebben de kennis en ervaring om in te schatten wat er nodig is.”