Opvattingen burgers over eerstelijnszorg in 2030 lopen sterk uiteen

Burgers hebben uiteenlopende opvattingen over de toekomstige eerstelijnszorg, bijvoorbeeld over digitale en hybride zorg en de rol van de huisarts. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Demissionair minister Conny Helder van VWS heeft de bevindingen van het onderzoek, waaraan verschillende partijen in de gezondheidszorg hebben bijgedragen, gebruikt bij het vaststellen van het visiedocument over de eerstelijnszorg in 2030. Dit visiedocument werd onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer.

Opvattingen over eerstelijnszorg

Om inzicht te krijgen in de meningen en ideeën van burgers over hoe de eerstelijnszorg er in 2030 uit moet zien, heeft het Nivel in juni 2023 een Burgerplatform georganiseerd. De deelnemers aan het Burgerplatform ervaarden een diversiteit aan knelpunten binnen de huidige eerstelijnszorg, bijvoorbeeld op het gebied van hoge eigen kosten en onduidelijkheid over vergoedingen. Daarnaast noemden zij de bereikbaarheid van de huisarts als probleem. Sommige deelnemers gaven aan dat hun huisarts ook te weinig tijd voor hen had of hen niet serieus nam, terwijl andere deelnemers wel positief waren over het contact met hun huisarts.

Digitale eerstelijnszorg

In het visiedocument staat onder andere dat het verlenen van digitale en hybride zorg dient te worden nagestreefd binnen de eerstelijnszorg, mits dit past bij de zorgvraag en mogelijkheden van de patiënt. Een van de doelen in het visiedocument is dat burgers beter worden voorbereid op en toegeleid naar de eerstelijnszorg, zodat zij beter staat zijn om te bepalen met welke hulpvragen zij bij de eerstelijnszorg terechtkunnen.