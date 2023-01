OR: ‘Continuïteit Reinier Haga Orthopedisch Centrum in gevaar’

De ondernemingsraad van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van dit onderdeel van de Reinier Haga Groep (RHG). “De continuïteit van RHOC komt in gevaar”. Dat is de belangrijkste reden om bij de Ondernemingskamer een rechtszaak aan te spannen.

Dat heeft de OR woensdag laten weten. Bij de defusie van de Reinier Haga Groep (RHG) zijn volgens de OR ongunstige afspraken gemaakt over de financiële verdeling van de baten en lasten van RHOC in Zoetermeer. Bovendien zou een deel van de zorg van LangeLand Ziekenhuis moeten verhuizen naar RHOC. “Dan zal het bijzonder moeilijk worden om aan de genoemde evaluatiecriteria te voldoen”, aldus de OR.

RHOC opende in 2020. De status is onduidelijk, omdat de defusie van RHG per 1 maart formeel wordt afgerond. Enkele partijen, onder andere zorgverzekeraars en banken, twijfelen al langer over de levensvatbaarheid van RHOC. Waarschijnlijk valt hierover binnen twee maanden een besluit.

Niet conform de wet

De OR van RHOC stelt dat bij het besluit om RHG te ontvlechten niet conform de Wet op de Ondernemingsraden is gehandeld. De defusie is tot stand gekomen zonder dat een onderzoek naar de levensvatbaarheid en de toekomstige financiering en eigendomsverhoudingen bij RHOC is afgerond, meent de OR.

“De vraag is of de belangen van RHOC voldoende zijn behartigd bij het maken van de afspraken over de ontvlechting”, aldus de OR: “De ziekenhuizen kwamen met name op voor hun eigen belangen en met de toekomst van het RHOC is onvoldoende rekening gehouden.”

De rechtszaak vindt op 16 februari plaats bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam.