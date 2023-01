OR wil dat rechter ontvlechting RHG terugdraait

De Ondernemingsraad van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) heeft een verzoekschrift ingediend bij de Ondernemingskamer om de ontvlechting van de Reinier Haga Groep (RHG) terug te draaien. De OR vindt dat de belangen van het RHOC onvoldoende zijn meegenomen in het besluit om te defuseren.

Foto: Chris Ryan/Getty Images/iStock

Het is niet duidelijk of en wanneer de Ondernemingskamer dit verzoekschrift gaat behandelen en om welke belangen het gaat. De ziekenhuizen van RHG (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en LangeLand Ziekenhuis) zijn de aandeelhouders van RHOC. De OR vraagt de Ondernemingskamer om het besluit in te trekken, of in ieder geval de onderdelen die (in)directe gevolgen hebben voor het RHOC.

Fusie

Formeel eindigt de fusie tussen de drie ziekenhuizen op 1 maart aanstaande, de dag dat tegelijkertijd de juridische fusie tussen het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis van kracht wordt. Een woordvoerder van RHG laat weten dat er nu voorlopig geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Ze hoopt dat de Ondernemingskamer snel laat weten of ze het gaan behandelen en wanneer.

